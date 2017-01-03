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03 Ocak 2017 23:42

Polislerin şehit olmasına neden olan 3 şüpheli yakalandı

Polislerin şehit olmasına neden olan 3 şüpheli yakalandı

03 Ocak 2017 23:42

Aydın’ın Nazilli ilçesinde 2 polisin şehit olduğu kovalamacaya karışan şüpheli araçtaki 3 kişi gözaltına alındı.
Aydın-Denizli Karayolu Uğur Soğutma Kavşağı’nda polis otosunun dur ihtarına uymayarak yakıt tankeri ile çarpışmasına neden olan 20 PH 196 plakalı araç Yeni Sanayi Mahallesi 1324 Sokakta lastiklerine ateş edilerek durduruldu. Araçta bulunan ehliyetsiz sürücü K.G. (16) ile M.F.Ç. (17) ve E.G. (15) gözaltına alınarak Asayiş Büro Amirliğine götürüldü.

Kız kaçırma ihbarına müdahale etmişlerdi
Kazada şehit olan Başpolis Yener Arslan ile Polis Memuru Hasan Özdemir’in şüpheli aracı kız kaçırma ihbarına müdahale etmek için takip ettikleri öğrenildi. Her ikisi de iki çocuk babası olan şehit polisler için yarın İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde resmi tören düzenleneceği, Başpolis Asrlan’In Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde, polis memuru Özdemir’in ise kazanın yaşandığı Nazilli’de son yolculuklarına uğurlanacakları bildirildi.
Öte yandan polislerin şehit haberinin duyulmasının ardından Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak, İl Emniyet Müdürü Rahmi Bastuğ, Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Nazilli İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Taşdemir, siyasi parti temsilcileri, ilçede görev yapan polisler ve vatandaşlar Nazilli Devlet Hastanesine akın etti.



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