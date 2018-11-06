Polisten minareye çıkan şahsa hayati müdahale

Aydın'ın Köşk ilçesinde restorasyonu süren caminin minaresine çıkan şahıs, bir polis memurunun canı pahasına yaptığı müdahale ile kurtarıldı.

Aydın'ın Köşk ilçesinde sabah saatlerinde hareketli saatler yaşandı. Sabah erken saatte ilçe merkezinde restorasyonu süren Çarşı Camii'ne gelen Anıl D. (28) minareye çıkarak intihar girişiminde bulundu. Minarenin tepesindeki şahsı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin uğraşlarına rağmen minareden indirilemeyen şahıs, aşağıdaki kalabalığın üzerine tahtalar fırlatarak güvenlik görevlilerine zor anlar yaşattı. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Anıl D. yanına kimseyi yaklaştırmazken, bir saatten fazla minarede kaldı. Minarenin şerefesinden de yukarı çıkarak kendini aşağıya atacağını söyleyen Anıl D'ye Köşk İlçe Emniyet Amirliğinde görevli bir polis memuru yaklaşmayı başardı. Yerden metrelerce yükseklikte canı pahasına şahsı ikna etmeye çalışan polis memuru, Anıl D'yi bir anlık boşluğundan faydalanarak yakalamak istedi. Bu sırada kendisini tutan polis memuruyla birlikte aşağıya atlamak isteyen Anıl D. polisle yaşadığı arbedenin ardından güçlükle etkisiz hale getirildi. Yaşananları görenlerin yürekleri ağızlarına gelirken, minareden itfaiyenin merdivenli aracı ile indirilen Anıl D. sağlık kontrolü için Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Anıl D'nin yakınları ise olay sonrası polis memuruna hayati müdahalesi için teşekkür etti.