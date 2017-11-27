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27 Kasım 2017 09:27

Portakal üreticileri emeklerinin karşılığını almak istiyor

Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde portakal üretimi yapan Mustafa Şentürk, bölgede Portakal hasadına bir ay kaldığını belirterek, bu yıl mahsul randımanın iyi olduğunu söyledi.

Portakal üreticileri emeklerinin karşılığını almak istiyor

27 Kasım 2017 09:27


Portakal hasat dönemine kadar yağmur yağması halinde kalitenin daha da artacağını belirten Şentürk, “Portakal üreticisiyim. Bu yıl portakallarımız Allah’a çok şükür randımanı iyi durumdadır. Portakal hasat zamanın da para etmiyor ve bu yönde sıkıntı yaşıyoruz. Portakal zahmetli bir sürümüdür. Tarım ilaçları ve fenni gübreler çok palı geliyor. Bir türlü portakal mahsulünden istediğimiz geliri sağlayamıyoruz. Bölgede bazı portakal üreticileri portakal yerine başka bir mahsul düşündü. Portakalı söküp Nar dikenler oldu. Portakal mahsulümüz şu anda durumu iyi ancak Akdeniz sineği geldiğin de portakallarımız kaliteden düşüyor ve yere dökülüyor. Bu durumdan çok büyük kaybımız oluyor. İnşallah bu sezon iyi geçer de alın terimizi alırız” diye konuştu.


Portakal hasat döneminde istikrarlı bir fiyat beklentisi içerisinde olduklarını belirten Şentürk, yetkililerden pazar sorunun çözülmesi ve hasat döneminde satışların istenilen değerlerden işlem görmesini ve emeklerin karşılığını almak istediklerini ifade etti.




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