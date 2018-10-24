Posta güvercinleri önce üzdü sonra sevindirdi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde profesyonel anlamda ilk kez düzenlenen posta güvercini yarışması final etabında, 420 kilometre uzaklıktaki Konya'nın Kulu ilçesinden salınan güvercinler geri dönmeyince düzenlenen kupa ve ödül töreninde ödüller sahiplerine verilemedi. Gece geç saatlere kadar nöbet tutan ve birbirinden değerli kuşlarının yolunu gözleyen güvercin sahiplerinin yüzü ise ertesi sabah 10 güvercinin geri gelmesi ile buruk sevinç yaşadı.

Dünya genelinde kaliteli ırklar elde etmek için sık sık yarıştırılan posta güvercinleri mesafeleri ne olursa olsun geri dönmeleriyle biliniyor. Ancak Aydın'ın Nazilli ilçesinde ilk kez düzenlenen posta güvercini yarışmasında yine bir ilk yaşanarak kuş uçuşu denilen 420 kilometreden salınan güvercinler sahiplerini hayal kırıklığına uğrattı. Uzun bekleyişe rağmen bir türlü geri dönmeyen posta güvercinleri sahiplerini çatılarda ve kümeslerde boynu bükük bıraktı.

Türkiye genelinde 4 tane bulunan posta güvercini yavru kümesi denen ve güvercinlerin yarışlara hazırlanarak yetiştirildiği yer olan Nazilli Arena yarışın ilk gününü ve ödül törenini buruk yaşadı. 5 hafta önce başlayan ve her etapta kilometre artırılarak devam ettirilen yarışın son etabı olan final etabında sabah erken saatlerde Konya Kulu ilçesinden bırakılan 6 aylık 61 posta güvercini öğle saatlerinde Nazilli'deki kümeslerine dönmeleri gerekirken, akşam hava kararmasına rağmen bir türlü geri dönmediler. İlk gün deyim yerindeyse firar eden güvercinlerden bir tanesi 25 saat sonra evine döndü. Aynı gün ise toplamda sekiz güvercin kümesine ulaştı.

Ege Bölgesi başta olmak üzere İç Anadolu, Marmara ve Akdeniz bölgelerinden yarıştırılmak üzere yaklaşık 4 ay önce Nazilli'deki yarış kümesine getirilen birbirinden değerli posta güvercinlerinin final yarışı büyük heyecanla beklendi. Güvercin sahiplerinin de katıldığı final yarışı ve ödül töreni kuşların gelmemesi nedeni ile buruk geçti. Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ın da 2 güvercinle yarıştığı ve önceki etaplarda kupa aldığı yarışın finalinde Başkan Alıcık'ta şok yaşadı. Sabah erken saatlerde kümesin bulunduğu parka gelen güvercin sahipleri gözleri havada kuşların dönmesini bekledi. Bütün gün sabırsızlıkla bekleyen güvercin sahipleri final yarışında gelen güvercin olmayınca ilk 4 etapta dereceye girenlere ödülleri ve kupaları verildi.

Başkan Alıcık'ın güvercini beşinci oldu

Final etabın ilk gününün ödülü olan toplamda 15 bin TL'lik ödül ve 10 kupa sahipsiz kaldı. Yarışların bekleme süresinin 3 gün olduğunu ifade eden Nazilli Güvercin Derneği Başkanı Murat Şimşek ve kuşları yetiştiren Fatih Pireli, güvercinlerini umutla beklediklerini eğer yolda başlarına bir şey gelmediyse mutlaka geri döneceklerini ifade ettiler. Yöneticilerin bu umudu ise boşa çıkmadı. 25. saatte By Culiyas Güzeldemirci kodlu posta güvercini birinciliği ve büyük ödül olan 5 bin TL'yi kaptı. Yarışmada ikinciliği Salih Akpınarlı, üçüncülüğü Anemon Posta, dördüncülüğü Ali Fuat'ın posta güvercinleri elde etti. Yarışmanın bir diğer sürprizi ise hayvan sevgisi ile bilinen, kendisi de güvercin besleyen Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ın posta güvercini ise 4. etapta dördüncü, beşinci ve son etap olan finalde de 5. olmayı başardı. Çifte kupa kazanan Başkan Alıcık, güvercin sevdalılarına teşekkür etti.

Başkan Alıcık, ödül töreninde yaptığı konuşmada hayvanları ve doğayı seven insanlardan zarar gelmeyeceğini ifade ederek; “Murat ve Fatih kardeşlerimin Türkiye'de toplamda dört tane olan yarış arenasından bir tanesini Nazilli'mize kazandırmış olmaları büyük mutluluk. Buraya Türkiye'nin dört bir yanından hobiciler geliyor. Hem tanıtımda hem de geleceğimiz olan çocuklarımıza hayvan sevgisi aşılamada çok önemli buluyorum. Böylesine güzel bir camiaya destek olmaktan da, yarışmaktan da büyük onur duydum” dedi.

Nazilli Güvercin Derneği Başkanı Başkanı Murat Şimşek ise; “İlk gün güvercinlerimizi Konya'nın Kulu ilçesinden sabah 07.30'da salıverdik. Normalde öğle saatlerinde Nazilli'ye dönmesi gereken kuşlar akşam üzeri yaptığımız ödül töreninde de gelmeyince buruk bir tören yaptık. İlk gün final etabının ödülleri verilemedi. Ancak ertesi sabah 25. saatte bir güvercinimiz yuvaya döndü. Gün boyu ise 7 güvercinimiz daha geri dönüş yaptı. Toplamda 61 güvercin salmıştık. Ama şu ana kadar dönen güvercin adedi 10 oldu. Başlarına bir şey gelmediyse er veya geç mutlaka yuvalarına döneceklerdir. Çünkü posta güvercinleri daha 6 aylık bile yavru olsalar da çok akıllı ve yön konusunda duyarlı hayvanlardır. Nazilli Arena'da düzenlediğimiz ilk profesyonel anlamdaki posta yarışımızı geç de olsa tamamladık. Emeği geçen ve yarışlara katılan herkese çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.