Prematüre bebek olarak tedavi gördüğü üniversiteye birincilikle yerleşti

Aydın Doğum Evi'nde 14 Kasım 1999 yılında dünyaya gelip Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne (ADÜ) sevk edilerek hayata tutunan prematüre bebek Mehmet Zahit Özdemir ADÜ Tıp Fakültesine birincilikle yerleşti.

Lisans Yerleştirme Sınavı sonuçlarına göre ADÜ Tıp Fakültesine birincilikle yerleşen “Özdemir Bebek” ailesi kadar hayata tutunmasını sağlayan ADÜ Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Neonatoloji (Yeni Doğan) Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Münevver Kaynak Türkmen ve ekibini de gururlandırdı.

Tıp Fakültesini kazanan öğrencilere yönelik düzenlenen “Beyaz Önlük Giyme Töreni” esnasında Özdemir ailesinin Prof. Dr. Münevver Kaynak Türkmen'i tanımasının ardından başlayan diyalog Prof. Dr. Kaynak Türkmen'in de “ Özdemir Bebek'i” hatırlaması ile tarih, bir anda 1999 yılının Kasım ayına gitti. Bu özel günlerin yad edilmesinin ardından gururlandığını dile getiren Prof. Dr. Türkmen, Mehmet Zahit Özdemir'e “ Beyaz Önlüğü” giydirerek okul ve meslek yaşamında başarılar diledi.

Beyaz Önlük Giyme Töreni'nin ardından Yeni Doğan Yoğun Bakım Kliniği'nde Prof. Dr. Türkmen ve ekibini annesi Fazilet Özdemir ile ziyaret eden Mehmet Zahit Özdemir, prematüre olarak dünyaya geldiğini ve bu süreçte ailesinin, Prof. Dr. Türkmen ve ekibinin verdikleri mücadeleyi dinleyerek büyüdüğünü söyledi. Ziyarette o dönem yoğun bakım hemşiresi olarak görev yapan Hafize Efe, İfaket Meşealan, Funda Güler ve Fadime Uzun da yer alarak duygularını dile getirdi. Duygu dolu anların yaşandığı ziyarette o dönemde kurulma aşamasını yeni tamamlayan ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Kliniği'nde 2 kuvöz bir solunum cihazıyla verilen mücadeleler anlatıldı.

“Özdemir Bebek Gurur Kaynağımız oldu”

Özdemir Bebeği tanıyınca yaşadığı heyecanı ve gururu tarif etmenin imkansız olduğunu dile getiren Prof. Dr. Münevver Kaynak Türkmen, “ Özdemir bebek bizim ünitelerimizin kuruluş aşamasındaki yatan hastalarımızdan biri olması nedeniyle önemlidir. Hafızalarımızda kalmasının bir nedeni de budur. Bizim 133. hastamız ve 1 kilo 720 gram olarak dünyaya gelmiş prematüre bebeklerimizden biridir. 'Özdemir Bebek' artık bizim için bir rol modeldir. Geleneksel olarak düzenlediğimiz 'Prematüre Günleri' etkinliğimize 'Özdemir Bebek' olarak katılması için davet ettik. Mehmet Zahit artık tüm prematüre doğan çocuklar için rol model olacak” diye konuştu.