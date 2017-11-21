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21 Kasım 2017 09:27

Prematüre çocuklar 7. kez bir araya geldi

AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi’nde bu yıl yedincisi düzenlenen “Geleneksel Prematüre Günü” etkinliği, Atatürk Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.

Prematüre çocuklar 7. kez bir araya geldi

21 Kasım 2017 09:27


Etkinlikte ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, Genel Sekreter V. Yrd. Doç. Dr. Mustafa Aslan, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serpil Demirağ, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Yrd. Doç. Dr. Mücahit Kapçı ve öğretim üyelerinin yanı sıra prematüre bebek sahibi aileler ile bebekler bulundu.


ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, yedincisi kutlanan Prematüre Günü’nde bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek; “İnsan, zor sağlık şartlarıyla doğan prematüre bebeklerin büyüdüğünü görünce, Üniversitesiyle, bu işe gönül veren insanlarla gurur duymadan edemiyor. Bölgenin farklı şehirlerinden Hastanemize sevkler oluyor. Artık Hastanemizle ilgili şikayetten çok teşekkür alır hale geldik. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.


Başhekim Yrd. Doç. Dr. Mücahit Kapçı’da, ADÜ Hastanesi yoğun bakım yatak sayıları ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdiği konuşmasında Hastane yönetimi olarak talep ve istekleri karşılamak için gerekli çalışmaları yürüttüklerini belirtti.


Üniversitemiz Tıp Fakültesi Çocuk Neonatoloji Bilim Dalı Başkanı ve Yenidoğan Ünitesi Sorumlu Hekimi Prof. Dr. Münevver Kaynak Türkmen ise, her yıl prematüre bebek sahibi ailelerle bir araya geldiklerini ifade ederek, “23 hafta bir günden itibaren prematüre bebekler izlenebiliyor. Elbette bunlar çok küçük bebekler. Organları olgunlaşmadan doğan bebekler. Bu küçük bebekleri kaybetme olasılığı yüksek, ancak 24, 25 ve 26 haftadan sonraki bebeklerimize bu ünitemizde bakıyoruz. Bebekler en iyi şartlarda hayata hazırlanıyor” dedi.


Prematüre dünyaya gelen çocukların, resim çizip boyama yaparak eğlendiği etkinlik, Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan’ın, prematüre çocuklar ve aileleriyle birlikte günün anısına hazırlanan pastayı kesmesiyle sona erdi.




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