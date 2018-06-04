Priene Antik Kenti UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’nde

Büyük İskender ve Bilge Bias gibi tarihin efsane isimlerinin ayak izlerinin bulunduğu, kent planlaması ve yağmursuyu kanalları ile modern kentleşmenin örnek kenti olarak gösterilen Priene Antik Kenti için büyük adım atıldı. İyonlar’dan Türklere kadar uzanan tarihi süreçte birçok medeniyete ev sahipliği yapan Priene Antik Kenti, döneminin en önemli liman kentlerinden biri olma özelliğini de taşıyor.

Söke Ticaret Odası öncülüğünde Söke Belediyesi ve Milet Müze Müdürlüğü’nün katkılarıyla yapılan çalışmalarda Priene Antik Kenti UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’ne girdi.

“Kesin listeye girmek için çabalar yoğunlaşacak”

Konuyla ilgili açıklama yapan Söke Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Kutlay, “Sökemizin değerlerini öne çıkarmak Ticaret Odası olarak bizim asli görevlerimizden biri. Daha önce Belediyemizle yaptığımız ortak çalışmayla ‘Söke Körüklü Çizmesi’nin coğrafi işaretini almıştık. Uludağ Üniversitesi’nden Sayın Hakan Mert Hocamız, Milet Müze Müdürü Hatice Akat İslam ve Söke Belediyesi Kültür Komisyonu ile birlikte yaptığımız çalışmalar sonucunda Priene Antik Kenti’nin UNESCO’nun Kültür Mirası aday listesine girmiş bulunuyoruz. Bundan sonraki çalışmalar daha önemli. Bir an önce kesin listeye girmek için çalışmalar yapacağız. Konuyla ilgili bölgemizde benzer çalışmaları yapan Bergama, Selçuk ve Afradisyas’ı inceledik. Onları baz alarak Priene’nin kesin listeye girebilmesi için çalışmalarımız yoğunlaşacak. Söke’nin Türkiye ve dünyada tanıtımının takipçisi olduk ve olacağız” dedi.

“Söke’nin değerleri marka olacak”

Söke Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kutlay, Söke’nin markalarını oluşturmak için çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Kutlay açıklamasında, “Söke’de Gezilecek Çok Yer Var” Proje başlığı ile Sökemizin değerleri Priene başta olmak üzere Kemalpaşa Evleri, Doğanbey (Karina), Myus, Magnesia’nın tanıtımı bizim temel görevlerimiz arasında. Dolayısıyla Söke’de turizm ve ticaretin gelişmesi anlamında Söke’nin kendine özgü lezzetleri pidesi ve tatlı maya ekmeğinin tanıtımı anlamında da çalışmalarımız devam ediyor. Bizim amacımız Söke’nin bu türlü değerleriyle, Söke’nin markalarını oluşturabilmek” dedi.