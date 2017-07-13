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13 Temmuz 2017 09:43

Priene Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisinin ilk sayısı çıktı

Uluslararası ve hakemli statüde taranmayı hedefleyen Söke İşletme Fakültesi Priene Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisinin ilk sayısı beş adet makale ile yayın hayatına başladı.

Priene Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisinin ilk sayısı çıktı

13 Temmuz 2017 09:43


Söke İşletme Fakültesinin genç ve dinamik kadrosu tarafından hazırlanan Dergide, İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Muhasebe, Finans, İktisat Tarihi, Maliye, Uluslararası İlişkiler, Lojistik, Yönetim Bilişim Sistemleri ve Sosyoloji alanındaki yayınlara ulaşılabilmekte. Bununla birlikte bu alanlarla ilintili yayınlar da Derginin kapsama alanı içerisinde yer alıyor.


ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanacak PrieneUluslararası Sosyal Bilimler Dergisine yayın hayatında başarılar diledi.




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