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06 Ocak 2017 12:43

Prim ve diğer alacak ödemelerinde için süre uzatıldı

Prim ve diğer alacak ödemelerinde için süre uzatıldı

06 Ocak 2017 12:43

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Aydın İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, prim ve diğer alacak ödemeleri için 2 Ocak’ta biten son ödeme gününün 09 Ocak 2017 tarihine kadar uzatıldığı belirtildi.
SGK Aydın İl Müdürlüğü’nden prim ve diğer alacak ödemeleriyle ilgili olarak açıklama yaptı. Alınan karara göre prim ödeme yükümlülerin mağduriyetini önlemek amacı ile son ödeme günü 02 Ocak 2017 tarihi olan prim ve diğer alacakların tahsilat işlemleri, 09 Ocak 2017 tarihi mesai saatine kadar uzatıldı.
SGK Aydın İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “09 Ocak 2017 tarihi mesai saatine kadar yapılan ödemeler yasal süresi içinde yapılmış sayılacaktır” denildi.



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