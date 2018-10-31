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Prof. Dr. Atila Yüksel, okurlarıyla Forum Aydın'da buluşuyor

Aydın ve çevre illerin alışveriş ve eğlence merkezi Forum Aydın, Fent, Babamın Mevsimleri ve Geçit kitaplarının yazarı Prof.

Dr.Atila Yüksel'i 3 Kasım 2018 Cumartesi günü gerçekleştirilecek imza gününde okurlarıyla buluşturacak.


Onuncu yılında gerçekleştirdiği etkinliklerle adından sıkça söz ettiren Forum Aydın, bu kez de akademisyen ve yazar Prof. Dr. Atila Yüksel'i okurlarıyla buluşturuyor. Fent, Babamın Mevsimleri ve Geçit kitaplarıyla bilinen Yüksel, 3 Kasım 2018 Cumartesi günü saat 15.30'da Forum Aydın Zeytin Meydanı'nda düzenlenecek imza gününde okurlarıyla buluşacak. Forum Aydın Yönetimi, Prof. Dr. Atila Yüksel'le tanışmak ve yazara kitaplarını imzalatmak isteyen herkesi Forum Aydın'a davet etti.

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