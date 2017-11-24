Protokolden öğretmenlere sürpriz şarkı

Nazilli’de 2001 yılında kurulan ve kurulduğu günden bu yana her 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesi konser veren Nazilli Öğretmenevi ve ASO Öğretmenler Korosu’ bir kez daha büyüledi. Saz heyeti ile birlikte toplam 31 kişiden oluşan koro, yaklaşık 2 saat süren program boyunca Türkiye’nin dört bir yanından derledikleri eserleri koro ve solo olarak seslendirdi. Nazilli Belediyesi Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Tiyatro Salonunda gerçekleştirilen Şef Mustafa Dinçkol yönetimindeki koronun 2 bölüm halinde seslendirdiği 24 esere salon almadığı için ara merdivenlerin basamaklarına oturarak izleyen yaklaşık 500 davetli de eşlik etti. Bu yıl ‘Unutulmayan Şarkılar ve Türküler Konseri’ adı altında gerçekleştirilen konserin en renkli ismi ise Milli Eğitim Şube Müdürü Latif Akgün oldu. 2 yıldır koroda görev alan ve solo seslendirdiği şarkıların yanı sıra oldukça spor ve şık kıyafetleri ile dikkat çeken Akgün, seslendirdiği ‘Gökyüzünde yalnız Gezen’ isimli eserle büyük alkış aldı.

Gecenin sonunda sunucu Ayhan Gül’ün daveti ile sahneye çıkan Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Milli Eğitim Şube Müdürü Yılmaz Bilen, Nazilli Öğretmenevi ve ASO Müdürü Nail Çakan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Güven Eker ve okul müdürleri, koro üyesi öğretmenlerle konseri izleyen öğretmenler için 2 şarkı söyledi. Gecede son sürpriz ise koro tarafından Karadenizli olan Kaymakam İbrahim Küçük’e geldi. Koro Kaymakam Küçük için ‘Asiye’ isimli bir Karadeniz şarkısı seslendirerek programı alkışlar altında tamamladı. Koro üyelerine ve emeği geçenlere Kaymakam Küçük ve Başkan Alıcık tarafından çiçek takdim edildi.

Nazilli Öğretmenevi ve ASO Öğretmenler Korosu’nun 2001 yılında kurulduğunu ifade eden İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Latif Akgün, “Öğretmenler Koromuz 2001 yılından bu yana konserlerine devam etmektedir. Özellikle 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlama Etkinlikleri çerçevesinde, kutlamalardan bir gün önce veya akşamına muhakkak konser vermektedir. Bu koro faaliyetlerine destek veren başta değerli Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza, öğretmenevi müdürümüze ve değerli öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Bu özel koroda görev almaktan da ayrıca onur duyuyorum. Bu güzel günde tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyor ve eli öpülesi tüm öğretmenlerimin ellerinden öpüyorum” dedi.

Kaymakam Küçük’den teşekkür

Gece boyunca eşi ile birlikte koroya eşlik eden Kaymakam İbrahim Küçük, yaşattıkları güzel geceden dolayı koro üyelerine teşekkür ederek, “Güzel konserlerinden dolayı emeği geçen öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle de tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum. Öğretmenler bizim çok değer verdiğimiz, toplumumuzun geleceğine ve gençlerimize yön veren bir meslek gurubu. Öğretmenler günü nedeniyle bir araya geldiğimiz bu özel gecede de bizlere muhteşem bir müzik ziyafeti verdiler. Emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ederek ‘iyi ki varsınız’ diyorum” dedi.