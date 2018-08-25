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25 Ağustos 2018 09:30

Rahmi Koç Kuşadası’nı gezdi

Rahmi Koç, bayram tatili için Kuşadası’na geldi.

Rahmi Koç Kuşadası’nı gezdi

25 Ağustos 2018 09:30

Bayram boyunca Kuşadası Setur Marina’daki yatında kalan ünlü işadamı, Kuşadası’nın simgesi Güvercinada ile Kuşadası KUAKMER kent müzesini de ziyaret etti.


Eski Aydın milletvekili Halit Dikmen’in eşlik ettiği Rahmi Koç, Setur Marina’da demirli bulunan Nazenin IV. İsimli yatı ile gün içinde Kuşadası Körfezi’nde dolaştı. Müzelere özel ilgisi olan ve kendi adına da bir müze bulunan ünlü işadamı, daha sonra eski evleriyle ünlü Kuşadası Camiatik Mahallesi’ndeki KUAKMER kent müzesini gezdi. Rahmi Koç daha sonra Kuşadası’nın simgesi tarihi Güvercinada’yı da ziyaret ederek, gezdi.




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