Ramazan pidesi için kuyruğa giriyorlar

Aydın’ın Efeler ilçesi Ata Mahallesi Tepecik Bulvarı üzerinde yaklaşık 12 yıldan bu yana hizmet veren Karadeniz tarzı ekmek fırınında Ramazan boyunca pide yoğunluğu yaşanıyor. Lezzetiyle diğer fırınlara göre bir adım önde olan fırın önünde Ramazan pidesi için uzun kuyruklar oluşturan müşteriler iftar vaktinden saatler önce başlayan pide kuyruğuna girerek pidesini alabiliyor. Fırına gelen müşteriler ise kendilerine gösterilen ilgiden çok memnun kaldıklarını ifade edip her Ramazan pideyi buradan aldıklarını söyledi.

Vatandaşın kendilerini tercih etmesini fırınlarının Trabzon tarzı taş fırın olmasına ve kaliteli un kullanmalarına bağlayan Fırın Sahibi Dursun Güney, hiçbir katkı maddesi kullanmadıklarının da altını çizdi. Hamurun kıvamından tutun, pişirilmesine kadar olan aşamaların da önemli olduğunu belirten Güney, pide hamurunun ekmek hamuruna göre yüzde 40 daha gevşek olduğunu ifade etti.

Günlük 2 bin 500 pide satılıyor

Yıl 12 ay ramazan pidesi ürettiklerini ancak Ramazan ayında yoğun talep nedeniyle bu ayda günde yaklaşık 2 bin 500 pide satışlarının olduğunu dile getiren Güney, küçük ramazan pidesinin 1 buçuk TL, büyük ramazan pidesini de 3 TL olarak sattıklarını kaydetti. Yumurtalı, susamlı, lavaş ve normal pide olmak üzere toplam 4 çeşit pide ürettiklerini kaydeden Güney, fırınlarında tam buğday, kepek, sarı buğday, Manisa Kula, Trabzon tava gibi ekmek çeşitlerinin de bulunduğunu söyledi.

“En iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz”

Aslen Giresun Göreli olan ve 2005 yılından bu yana Aydın’da fırıncılık sektöründe hizmet verdiklerini ifade eden Güney, “Özellikle Ramazan ayında vatandaşlar pideyi çok tercih diyor ve açıkçası pideye karşı bir rağbet var. İnsanlar iftardan kısa süre önce gelip sıcak sıcak çıkan pideleri alıyorlar. Hal böyle olunca biz de vatandaşa pide yetiştirmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Ramazan ayı sayesinde işlerimiz iki katına çıktı. Biz de fırın işletmecileri olarak halkımıza daha iyi hizmet vermek için gece gündüz durmadan çalışıyoruz” dedi.