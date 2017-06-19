Diğer
Kategoriler
19 Haziran 2017 09:29

Ramazan pidesi için kuyruğa giriyorlar

11 ayın sultanı Ramazan ayının son günlerine yaklaşılırken iftar sofralarının da vazgeçilmezi olan Ramazan pidesi için müşteriler her gün kuyruğa giriyor.

Ramazan pidesi için kuyruğa giriyorlar

19 Haziran 2017 09:29



Aydın’ın Efeler ilçesi Ata Mahallesi Tepecik Bulvarı üzerinde yaklaşık 12 yıldan bu yana hizmet veren Karadeniz tarzı ekmek fırınında Ramazan boyunca pide yoğunluğu yaşanıyor. Lezzetiyle diğer fırınlara göre bir adım önde olan fırın önünde Ramazan pidesi için uzun kuyruklar oluşturan müşteriler iftar vaktinden saatler önce başlayan pide kuyruğuna girerek pidesini alabiliyor. Fırına gelen müşteriler ise kendilerine gösterilen ilgiden çok memnun kaldıklarını ifade edip her Ramazan pideyi buradan aldıklarını söyledi.



Vatandaşın kendilerini tercih etmesini fırınlarının Trabzon tarzı taş fırın olmasına ve kaliteli un kullanmalarına bağlayan Fırın Sahibi Dursun Güney, hiçbir katkı maddesi kullanmadıklarının da altını çizdi. Hamurun kıvamından tutun, pişirilmesine kadar olan aşamaların da önemli olduğunu belirten Güney, pide hamurunun ekmek hamuruna göre yüzde 40 daha gevşek olduğunu ifade etti.



Günlük 2 bin 500 pide satılıyor


Yıl 12 ay ramazan pidesi ürettiklerini ancak Ramazan ayında yoğun talep nedeniyle bu ayda günde yaklaşık 2 bin 500 pide satışlarının olduğunu dile getiren Güney, küçük ramazan pidesinin 1 buçuk TL, büyük ramazan pidesini de 3 TL olarak sattıklarını kaydetti. Yumurtalı, susamlı, lavaş ve normal pide olmak üzere toplam 4 çeşit pide ürettiklerini kaydeden Güney, fırınlarında tam buğday, kepek, sarı buğday, Manisa Kula, Trabzon tava gibi ekmek çeşitlerinin de bulunduğunu söyledi.



“En iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz”


Aslen Giresun Göreli olan ve 2005 yılından bu yana Aydın’da fırıncılık sektöründe hizmet verdiklerini ifade eden Güney, “Özellikle Ramazan ayında vatandaşlar pideyi çok tercih diyor ve açıkçası pideye karşı bir rağbet var. İnsanlar iftardan kısa süre önce gelip sıcak sıcak çıkan pideleri alıyorlar. Hal böyle olunca biz de vatandaşa pide yetiştirmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Ramazan ayı sayesinde işlerimiz iki katına çıktı. Biz de fırın işletmecileri olarak halkımıza daha iyi hizmet vermek için gece gündüz durmadan çalışıyoruz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
28
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    34°C
AYDIN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 24 RAMEZÂN 1438
  • 19 Haziran 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :03:32
  • Güneş :05:40
  • Öğle :13:21
  • İkindi :17:15
  • Akşam :20:41
  • Yatsı :22:32
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!