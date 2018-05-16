Ramazan’da en rağbet gören ürün hurma oldu

Ramazan ayının simgesi haline gelmiş hurmanın sıcak günlerde buzlu olarak tüketildiğinde harareti söndürdüğünü ve metabolizmayı rahatlattığını belirten Gıda Mühendisi Ayşe Orhan, “Yaz mevsimine denk gelmesi nedeniyle bu yıl da Ramazan ayının sıcak geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının yoğun olduğu günlerde iftar ve sahurda hurma buzlu ve soğuk tüketilirse harareti söndürür, stres ve yoğun temponun etkilerini en aza indirir. Bu nedenle vatandaşlarımızın öğünlük tüketeceği hurmayı buzlu (soğuk) olarak tüketmesini öneriyoruz” dedi.

Yılın her mevsimi satılan hurmanın kandil günleri ve özellikle Ramazan ayında en çok rağbet gören ürün olduğunu belirten Tuğba Kuruyemiş Bölge Müdürü Ayhan Çelik, “Her ramazan ayında olduğu gibi bu yıl ramazan ayına yönelik de taze taze hurma hazırladık. Her yıl olduğu gibi bu yıl da hurma yoğun ilgi gördü. Vatandaşlarımız sıcak günlerde hurmayı buzlu olarak da tüketebilirler” dedi.

İçerdiği sodyum, protitin, potasyum, kalsiyum, magnezyum, demir, kükürt, fosfor, klor, B1-B2-A ve C vitaminleri bakımında hurmanın eşsiz bir meyve olduğunu belirten Çelik, özellikle suda çözünebilir lif içeriğinin yüksek olması sayesinde, hurmanın sindirim sistemi rahatsızlıklarını da giderdiği için oruç tutanları rahatlattığını belirtti.

Ramazan ayında beslenme şeklindeki değişiklik nedeniyle mide ve bağırsakları rahatlatan en önemli besinler arasında yer alan hurmanın içerisinde insan yaşamı için olması gereken temel besinler olan yağ, un ve şekeri barındırdığını belirten Ayhan Çelik, “Uzmanlar orucun hurma, incir kayısı gibi meyvelerle açılmasını tavsiye ediyor. Ancak vatandaşlarımız daha çok hurmayı tercih ediyor. Oruç nedeniyle uzun süre aç kalmak, kabızlık sorununun artmasına sebep olabiliyor. Bu nedenle uzmanlar bol lifli ürünleri özellikle hurma tüketilmesini tavsiye ediyor. Ramazan ayının yaz mevsimine denk gelmesi nedeniyle bizler de hurmanın buzla soğutularak tüketilmesini öneriyoruz” diye konuştu.