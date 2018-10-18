Ramazan'ın adı artık çeşmede yaşayacak

Aydın'ın Çine ilçesi Akçova mahallesi yakınlarında geçtiğimiz gün geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 27 yaşındaki Ramazan Civelek'in adı halk çeşmesinde yaşayacak. Çine Belediyesi personeli olan ve Dereli mahalle Muhtarı Mustafa Civelek'in oğlu Ramazan Civelek'in bugün adını taşıyan çeşmenin inşasında çalıştığı öğrenildi.

Çine Yeni Mahalle ve Sarıoğlu Mahalle halkı hizmetine sunulan tatlı su çeşmesine geçtiğimiz hafta geçirdiği trafik kazası sonucu genç yaşta hayatını 27 yaşındaki Ramazan Civelek'in adı verildi. Ramazan'ın park bahçe işlerinde personel olarak çalışan Ramazan Civelek'in çeşmeyi bizzat kendisinin yaptığını belirten Çine Belediye Başkanı Salih Dinçer, “Onun adını yaşatmak için çeşmeye Ramazan'ın ismini verdik” diyerek Ramazan Çivelek'e rahmet yakınlarına da sabır diledi.

Oğlunun adını taşıyan çeşmenin açılışı için düzenlenen törene katılan acılı baba Dereli Mahallesinin Muhtarı Mustafa Civelek, oğlunun adının böylesine güzel bir hayır işinde yaşatılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirip emeği geçenlere teşekkür etti.