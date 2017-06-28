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28 Haziran 2017 10:15

Raşit Dede, akıllı eşeği sayesinde daha sağlıklı olduğunu belirtti

Türkiye’de araç yoğunluğunun en fazla olduğu illerin başında gelen Aydın’da doğal yaşamdan vazgeçmeyip binek araç yerine binek hayvanı kullanalar bulaşmadıkları teknoloji sayesinde daha sağlıklı olduklarını belirtiyor.

Raşit Dede, akıllı eşeği sayesinde daha sağlıklı olduğunu belirtti

28 Haziran 2017 10:15


Efeler ilçesine bağlı Kalfaköy’de yaşayan 75 yaşındaki Raşit Aslan, karakaçanı sayesinde hareketli bir yaşamı olduğunu ve yaşıtlarına göre oldukça sağlıklı bir hayat sürdüğünü belirtti. Eski usul yaşamı sayesinde hem ekmeğini kazanıp hem de sağlıklı yaşayan Raşit Arslan, doğal yaşamı ve karakaçanı sayesinde şehirde ilgi odağı oluyor.


Yaklaşık çeyrek asırdır köyde yetiştirdiği organik sebze ve meyveleri eşeğine yükleyip Aydın Efeler’de satarak geçimini sağladığını belirten Raşit Arslan, “Önce ekonomik nedenlerden sonra da yaş geçip motorlu araçları kullanmaya beceremediğimizden zorunlu olarak ulaşım ve taşıma aracı olarak eşek kullananlardanız. Ancak zorunlu kullandığımız eşek sayesinde sağlığımızı da koruduk. Rahat yaşayan ve motorlu araçlarla yürümeyi terk eden pek çok akranımın dizinde takat kalmadı. Allah’a şükrü ben her gün köyden şehre iniyorum” diyerek karakaçanı sayesinde daha sağlıklı yaşadığını söyledi.


İşi bitince köye kendisi gidiyor


Yıllardı kullandığı eşeğinin artık vazifesini ve güzergahı ezberlediğini belirten Raşit Aslan, eşeğinin uğradığı mekanları bildiği gibi şehirdeki servis ve taşıma işi bitince kendiliğinde köye de gittiğini belirtti. Aslan, “Eskiden herkes lüks otomobillerle fotoğraf çektirirdi. Şimdi eşekle fotoğraf çektirmeye başladılar. Köyde armut, kiraz gibi çeşitli ürünler yetiştiriyorum. Sezon boyunca her gün iki kasa organik ürünümü eşeğime yükleyip şehir merkezinde satıyorum” diyerek zaman bakımından sıkıntılı olan eşekli ulaşımın vize, sigorta, yakıt, kasgo ve tamir masrafı olamadığı için daha ekonomik olduğunu kaydetti.




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