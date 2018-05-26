Rehabilitasyon merkezinde bisiklet mutluluğu

Hayırsever iş adamı tarafından hediye edilen bisikletleri teslim alan Atça Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Bülent Dağ, hediye bisikletleri çocuklara teslim eder etmez rehabilitasyon merkezinde büyük bir sevinç yaşandı. Çeşitli yaş gruplarına ait 10 bisiklete sırayla merkezin bahçesinde binen çocukların mutluluğuna merkez çalışanları da ortak oldu.

Atça Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Bülent Dağ, “Çocuklarımız için güzel bir hediye oldu. Taleplerimize uygun şekilde getirilen bisikletleri gören çocuklarımız çok mutlu oldular.Çocuklarımızın bugüne kadar aldıkları en güzel hediyelerden biriydi. Bu özel çocuklarımızı topluma kazandırmak, hayatlarında destek olmak büyük önem taşıyor” dedi.