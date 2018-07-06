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06 Temmuz 2018 07:16

Rehber personel kursiyerleri sertifikalarını aldı

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Aydın Şubesi’nin geçtiğimiz haftalarda düzenlediği “Rehber Personel” eğitimini başarıyla tamamlayan kursiyerler sertifikalarını aldı.

Rehber personel kursiyerleri sertifikalarını aldı

06 Temmuz 2018 07:16



TÜMSİAD Aydın Şubesi çalışma ofisinde gerçekleşen programda sertifika almaya hak kazanan 41 kursiyere belgelerini TÜMSİAD Şube Başkanı Nusret Ünal ile Aydın Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Hüseyin Pınarcı tarafından takdim edildi.


Konu ile ilgili küçük bir açıklama yapan TÜMSİAD Aydın Şubesi Başkanı Nusret Ünal, şöyle konuştu;


“30 saat süren ve 3 haftaya yayılmış olarak Aydın TÜMSİAD ve Aydın Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzün ortaklığında yürüyen eğitim programımızın sonuna geldik. İş adamları derneği olarak bizler, devlet kurumlarımızın sahadaki tamamlayıcı kuruluşları durumundayız. Üstümüze katma değer sağlayacak görevler düştüğünde daima göreve hazırız. Halk eğitim müdürlüğümüze, bizimle ortaklaşa düzenlediği bu programdan dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Devletimizin ana gündemi olan istihdam seferberliği hususunda küçük de olsa bir katkı sağlamış olmanın bahtiyarlığı içerisindeyiz. Emeği geçen herkese minnettarız. Burada sertifika almaya hak kazanan tüm kardeşlerimizi candan tebrik ediyor, hayat boyu başarılar diliyoruz”




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