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26 Ağustos 2018 18:47

Rekorun ustaları 8,40 santimlik pide yaptı

Aydın’ın Karacasu ilçesinde Karacasu Belediyesi tarafından 31.

Rekorun ustaları 8,40 santimlik pide yaptı

26 Ağustos 2018 18:47

’si düzenlenen Afrodisias Kültür, Sanat ve Tanıtım Festivalinde ilçe pidecilerinin hazırladığı 8 metre 40 santimlik pide büyük ilgi gördü. Yine Karacasulu pidecilerin elinde olan 7,5 metrelik en uzun pide rekorunu geliştiren ustalar hedeflerinin 10 metrelik pide olduğunu dile getirdi.


Karacasu Esnaf ve Sanatkarlar Odası koordinesinde ilçe pidecileri tarafından hazırlanan 8 metre 40 santimlik pide görenleri şaşırttı. Protokol üyelerinin pideyi tatmalarının ardından halka ikram edilen yumurta ve peynirli pide Türkiye’nin en uzun pidesi olarak kayıtlarda yerini aldı. Yapılan bu pideyle birlikte vatandaşlara Karacasulu ustaların hep birlikte hazırladıkları kıymalı, peynirli ve tahinli pideler de ikram edildi.


Karacasulu ustalar adına pide hakkında bilgi veren Avni Ekiz, “Karacasu Afrodisias festivalinde biz pideciler olarak pidenin vatanına geldiğinizi göstermek için 8 metre 40 santimlik 13 kilogram hamurdan 66 tane yumurtadan 13 kilogram peynirden çok güzel bir pide hazırladık. Sunum yaptık. Festivale katkımız olması için bütün pideciler toplandık el birliği ile tahinli, kıymalı ve peynirli pidelerimizi ikram ettik. Seneye hedefimiz 10 metre” dedi.


Esnaf Odası Başkanı Sefa Töz ise ustaları kutlarken pidenin patentini almak üzere girişimlere başladıklarını söyledi.




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