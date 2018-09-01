Rektör Bircan, Dünya Gıda Zirvesi’nde Türkiye’yi temsil etti

Dr. Cavit Bircan, Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da 30 Ağustos-31 Ağustos 2018 tarihlerinde gerçekleşen Dünya Gıda Zirvesi’nde Türkiye’yi temsil etti.

Prof. Dr. Bircan, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) görevlendirmesi ve Danimarka Çevre ve Gıda Bakanı Jakob Ellemann Jensen’in daveti ile Dünya Gıda Zirvesi’ne katılırken, etkinliğin açılış konuşmasını Danimarka Prensesi Mary Crown yaptı.

Danimarka Prensesinin ev sahipliğinde gerçekleşen Dünya Gıda Zirvesine ilk gün aralarında 7 bakanın da bulunduğu 40 farklı ülkeden akademisyen, büyükelçi, belediye başkanı, ünlü şef ile 48 önemli şirketin üst düzey yöneticileri katıldı.

Danimarka Çevre ve Gıda Bakanı Jakob Ellemann ve Hindistan Gıda İşleme Endüstrisi Bakanı Harsimrat Kaur Badal ile dünyadaki gıda krizi üzerine sohbet etme imkanı bulan Rektörümüz kendilerine sohbet sonunda Türkiye’deki gıda sektörünün durumunu anlatan kitapçığı ve ilimize özgü hediyeleri takdim etti. Zirvede, Ülkemizdeki gıda ve gıda güvenliği üzerine konuşma da yapan Prof. Dr. Cavit Bircan, böylesine özel bir topluluk içinde Türkiye’yi temsilen bulunmaktan onur duyduğunu belirterek “Güvenilir gıda üretiminden gastronomiye, gıda hastalıklarından israfın önlenmesine, bilişim teknolojisinin gıda sektöründe kullanılmasından e-ticarete, bunların çevre, sağlık ve ekonomiyle ilişkisine ve gıda kıtlığına kadar birçok önemli konunun konuşulduğu oturumlar oldukça verimli geçti.” dedi.

Danimarka Parlemento Binası’nda “Better Food For More People” “Daha Çok İnsan için Daha İyi Gıda” temasıyla gerçekleşen Dünya Gıda Zirvesi, Türkiye’den endüstri kuruluşlarının da katılımıyla 2 gün sürdü.