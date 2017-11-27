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27 Kasım 2017 09:25

Rektör Bircan, dünya şampiyonunu tebrik etti

Polonya’da düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonası’nda 75 kiloda dünya şampiyonu olan Fatih Cengiz’in başarısı Adnan Menderes Üniversitesi’ni gururlandırırken, ADÜ Rektörü Prof.

Rektör Bircan, dünya şampiyonunu tebrik etti

27 Kasım 2017 09:25

Dr. Cavit Bircan, şampiyonu tebrik etti.


Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Meslek Yüksek Okulu (BESYO) 3.sınıf öğrencisi Fatih Cengiz, Polonya’da düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonası Grekoromen 75 kiloda Gürcü rakibi Gela Bolkvadze’yi mağlup ederek Dünya Şampiyonu olarak altın madalya kazandı.


Bircan, Cengiz’i tebrik etti


ADÜ Rektörü Prof.Dr. Cavit Bircan, ADÜ BESYO öğrenim gören öğrencisi Fatih Cengiz’i sosyal medya hesabından tebrik etti. Bircan paylaşımında, “Polonya’da düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stil 75 kiloda dünya şampiyonu olup altın madalya kazanarak bizlere bu gururu yaşatan BESYO 3’üncü sınıf öğrencimiz Fatih Cengiz’i tebrik eder, başarılarının devamını dilerim” dedi.




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