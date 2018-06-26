Rektör Bircan; “Hedef 25 milyon TL ciro elde etmek”

Dr. Cavit Bircan, 9 milyon lira civarında devraldıkları ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi bütçesini 21 milyon liraya çıkardıklarını ifade ederek, önümüzdeki dönem 25 milyon lira ciroya ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, dört yıllık görev süresi boyunca dokunmadık hiçbir fakülte ve yüksekokul bırakmadıklarını dile getirerek özellikle Uygulama ve Araştırma Hastanesine organ nakli konusunda yapılan yatırımların göğüslerini kabarttığını söyledi.

Prof. Dr. Cavit Bircan “ Daha önce çevre illerde bir şeyler yapılır, daha sonra bizde gerçekleştirilirdi. Şimdi organ nakli bizde gerçekleştirildikten sonra çevre illerde gerçekleştiriliyor. Hatta bu konuda onlara yardımda dahi bulunduk. Göreve geldiğimizde yaklaşık 9 milyon lira olan ciroyu, bugün 21 milyon liraya çıkardık. İnşallah önümüzdeki dönem bu ciroyu 25 milyon liraya çıkaracağız” diye konuştu.

Konuşmasına Tıp Fakültesindeki, akademik, idari ve fiziki gelişmeler hakkında bilgi vererek başlayan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serpil Demirağ, akademik durum, akademik yükselmeler, 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı öğrenci sayısı, koordinatörlük, mali işler, bilim araştırma projeleri, etkinlikler, toplantılar ve Tıp Fakültesi mezunlarıyla ilişkiler konusunda bir sunum yaptı. Prof. Dr. Demirağ, ADÜ Tıp Fakültesinin eğitim kalitesinin artmasıyla kaliteli öğrenciyi Adnan Menderes Üniversitesi’ne kazandırmayı başardıklarını sözlerine ekledi.

ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mücahit Kapçı ise konuşmasında hastanede son dönemlerde yapılan yatırımların meyvesini vermeye başladığını ifade ederek hastanenin tüm bölgeye hizmet vermeye başladığını anlattı. Başhekim Kapçı, hastane bilgileri, mali durum, borç-fatura tablosu, tescilli yatak kapasitesi, personel sayısı ve giderleri hakkında bilgi vererek konuşmasını noktaladı.

Tıp Fakültesi bölüm başkanlarının 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Faaliyet Raporu, Akademik Personel Durumu, Bilimsel Faaliyetler, TÜBİTAK Projeleri, ADÜBAP Projeleri, Hastane Hizmetleri ve Global Bütçe hakkında bilgiler vermesiyle devam eden toplantı, akademik personelin görüşlerini aktarmasıyla sona erdi.

Atatürk Kongre Merkezi Miletos Salonu’nda tarihinde gerçekleşen Akademik Kurul toplantısına, Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Recai Tunca, Prof. Dr. Törün Özer, Prof. Dr. Halil Kırnak, Genel Sekterer v. Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Aslan, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serpil Demirağ, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mücahit Kapçı, Tıp Fakültesi dekan yardımcıları ve öğretim üyeleri katıldı.