Rektör Bircan, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda temaslarda bulundu

2019 yükseköğretim akademik yılı açılış töreni için gittiği Ankara'da bir dizi temaslarda bulundu.

Bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u makamında ziyaret eden ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, üniversitenin Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapabileceği işbirlikleri hakkında konuştu.

ADÜ kısa bir süre sonra faaliyete geçecek olan kütüphane binası hakkında Bakan Mehmet Nuri Ersoy'a bilgiler veren Prof. Dr. Bircan, son derece modern ve içerik bakımından zengin bir kütüphane inşa ettiklerini dile getirerek, kütüphanenin tüm bölgeye hizmet edeceğini ifade etti.