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16 Ağustos 2018 08:48

Rektör Bircan, kurbanını Kızılay’a bağışladı

Kızılay Aydın Şube Başkanı Bekir Sıtkı Pekmezci ve beraberindeki heyet, ADÜ Rektörü Prof.

Rektör Bircan, kurbanını Kızılay’a bağışladı

16 Ağustos 2018 08:48

Dr. Cavit Bircan’ı makamında ziyaret etti.


Ziyarete ADÜ Genel Sekreter V. Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Aslan, Kızılay Aydın Şubesi Genel Hizmet Yöneticisi Erdal Akıl Kızılay Aydın Şubesi Gençlik ve Kadın Kolları temsilcileri katıldı.


Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan, Kızılay projelerinin insanlık için faydalı olduğunu vurgulayarak; “Bu projelere elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz. Kan bağışı konusunda gerek öğrencilerimiz gerek personelimiz hassasiyetlerini gösteriyor. Şimdi de mübarek Kurban Bayramı öncesinde Kızılay’a Kurban vekaletini vererek kurban bereketini yaşıyoruz” dedi.


Kızılay Aydın Şube Başkanı Bekir Sıtkı Pekmezci ise, katkılarından dolayı Rektör Bircan’a teşekkür ederek, Kızılay’ın yardım kampanyası ile vekaleti alınan kurbanların İslami usullere uygun olarak kesilip ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını belirtti.


Pekmezci, yardımseverlerden gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan kurbanlıklar için vekalet bedelinin yurtiçi 750 TL, yurt dışı 750 TL olduğunu ifade etti.




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