Rektör Bircan, öğrenci topluluklarıyla Nazilli’de bir araya geldi

Dr. Cavit Bircan, ADÜ Öğrenci Topluluklarından temsilcilerle Nazilli’de düzenlenen kahvaltı organizasyonunda bir araya geldi.

Kahvaltıya, Rektör Bircan’ın yanı sıra, Rektör yardımcısı Prof. Dr. Halil Kırnak, Genel Sekreter v. Yrd. Doç. Dr. Mustafa Aslan, İşletme, Borsa ve Finans, Muhasebe, Ekonomi, Sosyal İnceleme ve Araştırma, Osmanlı Medeniyeti, Uluslararası Öğrenciler Topluluğu öğrencileri katıldı.

Öğrencilerin sorunlarını ve beklentilerini tek tek dinleyen Rektör Prof. Dr. Bircan öğrenci topluluklarının tüm ihtiyaçlarının karşılanması için hazır olduklarının altını çizerek öğrencilerin her zaman yanında olduklarını belirtti. Samimi bir ortamda geçen kahvaltıda, topluluk üyeleri de faaliyetlerinden bahsederek gerçekleştirmek istedikleri etkinlikler hakkında bilgiler verdi.