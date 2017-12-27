Diğer
Kategoriler
27 Aralık 2017 08:18

Rektör Bircan, öğrenci topluluklarıyla Nazilli’de bir araya geldi

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof.

Rektör Bircan, öğrenci topluluklarıyla Nazilli’de bir araya geldi

27 Aralık 2017 08:18

Dr. Cavit Bircan, ADÜ Öğrenci Topluluklarından temsilcilerle Nazilli’de düzenlenen kahvaltı organizasyonunda bir araya geldi.


Kahvaltıya, Rektör Bircan’ın yanı sıra, Rektör yardımcısı Prof. Dr. Halil Kırnak, Genel Sekreter v. Yrd. Doç. Dr. Mustafa Aslan, İşletme, Borsa ve Finans, Muhasebe, Ekonomi, Sosyal İnceleme ve Araştırma, Osmanlı Medeniyeti, Uluslararası Öğrenciler Topluluğu öğrencileri katıldı.


Öğrencilerin sorunlarını ve beklentilerini tek tek dinleyen Rektör Prof. Dr. Bircan öğrenci topluluklarının tüm ihtiyaçlarının karşılanması için hazır olduklarının altını çizerek öğrencilerin her zaman yanında olduklarını belirtti. Samimi bir ortamda geçen kahvaltıda, topluluk üyeleri de faaliyetlerinden bahsederek gerçekleştirmek istedikleri etkinlikler hakkında bilgiler verdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
16
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    16°C
  • Perşembe
    Sağnak Yağışlı
    14°C
  • Cuma
    Sağnak Yağışlı
    14°C
  • Cumartesi
    Sağnak Yağışlı
    13°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç