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16 Haziran 2017 12:16

Rektör Bircan yabancı öğrencilerle iftarda buluştu

Adnan Menderes Üniversitesinde eğitim gören yabancı öğrenciler, iftar yemeğinde bir araya geldi.

Rektör Bircan yabancı öğrencilerle iftarda buluştu

16 Haziran 2017 12:16


ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Tunca, Genel Sekreter V. Yrd. Doç. Dr. Mustafa Aslan, Genel Sekreter Yardımcısı Göksel Baran, Aydın’da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu üyeleri ve öğrencilerin katıldığı iftar yemeğinde kısa bir konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan, Ramazan ayının önemine vurgu yaparak, dünyanın çeşitli yerlerinden Adnan Menderes Üniversitesine gelerek eğitim gören kardeşlerimizi bu güzel iftar yemeğinde bir arada görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


Uluslararası Öğrenci Topluluğu Başkanı Mohamed Takubango Mwındıa, uluslararası öğrenciler Narviya Usmanova ve Francisco José Lopes Jnıor’a Aydın ve Türkiye’de düzenlenen kültürel etkinliklerde ADÜ başarıyla temsil ettikleri için Rektör Bircan tarafından teşekkür belgeleri verildi.


Samimi bir ortamda gerçekleşen yemekte, öğrencilerin talepleri dinlenerek, sorunlarına çözüm önerileri getirildi.




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