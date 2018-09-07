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07 Eylül 2018 11:10

Rektör Bircan, YÖK Başkanı Saraç ile bir araya geldi

AYDIN (İHA) – ADÜ Rektörü Prof.

Rektör Bircan, YÖK Başkanı Saraç ile bir araya geldi

07 Eylül 2018 11:10

Dr. Cavit Bircan, Türk Fizik Derneğinin Bodrum’da düzenlediği 34. Uluslararası Fizik Kongresi’nde ‘Onur Ödülü’ alan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde gerçekleştirdiği bölge rektörleri buluşmasına katıldı.


YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç başkanlığında gerçekleşen toplantıya Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çelik ve bölge üniversitelerinin rektörleri katıldı.


Toplantıda üniversitelerin projeleri, eğitim sistemi, fizik, kimya, biyoloji gibi temel bilimlerin revaçta olan programlar haline getirilmesi konuları görüşüldü. Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan, YÖK Başkanı Saraç ile yaptığı görüşmede, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde yapılan yatırımlar hakkında bilgi vererek, ADÜ’yü öğrenci odaklı bir üniversite haline getirmek için fiziki ve sosyal yatırımlara ağırlık verdiklerini ifade etti.




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