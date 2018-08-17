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17 Ağustos 2018 14:56

Rektör Bircan’dan Hamza Yerlikaya’ya ziyaret

AYDIN (İHA) – ADÜ Rektörü Prof.

Rektör Bircan’dan Hamza Yerlikaya’ya ziyaret

17 Ağustos 2018 14:56

Dr. Cavit Bircan, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcılığına atanan Hamza Yerlikaya’yı makamında ziyaret etti.


Rektör Bircan’a ziyareti sırasında Genel Sekreter Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Aslan da eşlik etti. Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya’ya yeni görevinden dolayı hayırlı olsun dileklerini iletti.


Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan; ADÜ Spor Bilimleri Fakültesi ve takımları hakkında Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya’ya bilgi vererek; “Sporun ve sporcunun her zaman destekçisiyiz ve desteklemeye devam edeceğiz ”dedi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Hamza Yerlikaya ise, “Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğrencileri, spor alanında güzel başarılara imza attılar, bu başarıda emeği geçen herkesi tebrik ediyor ve başarılarınızın devamını diliyorum” dedi.


Gündemin değerlendirildiği ziyaretin sonunda Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya’ya çalışmalarında başarılar dileyerek, ADÜ hediyelerini takdim etti.




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