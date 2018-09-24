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Rektör Bircan'dan öğrencilere uyarı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof.

Dr. Cavit Bircan, kampüste altyapı çalışmalarının olduğunu söyleyerek öğrencileri uyardı.


ADÜ merkez kampüste alt yapı ve yollar yenileniyor. ADÜ'nün kendi imkanları ile gerçekleştirilen iyileştirme çalışmaları kapsamında, bisiklet ve yürüyüş yolları ile baskı betonlu yollar yapılacak. Çalışmalar nedeniyle merkez kampüste trafiğin karışık olduğunu belirten ADÜ Rektörü Bircan, öğrencileri sosyal medya hesabından yayınladığı mesaj ile uyardı.


Rektör Bircan mesajda şu ifadelere yer verdi; “Gençler, merkez kampüsümüzün altyapısını ve yollarını kendi imkanlarımızla yeniliyoruz. Yeşil alanlarla güzelleşecek 46 bin metrekare bisiklet, yürüyüş ve baskı beton yollarımıza kavuşuyoruz. Geldiğinizde trafiği karışık bulacaksınız, haberiniz olsun."

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