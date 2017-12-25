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25 Aralık 2017 10:22

Resfebe’nin sırrı Forum Aydın’da çözülüyor

Aydın ve çevre illerin eğlence ve alışveriş merkezi Forum Aydın, sanatseverler başta olmak üzere her yaştan ziyaretçinin ilgisini çekecek Resfebe Sergisi’ne ev sahipliği yapacak.

Resfebe’nin sırrı Forum Aydın’da çözülüyor

25 Aralık 2017 10:22



29-31 Aralık 2017 tarihleri arasında Aydın Özel Değişim Koleji öğrencilerinin hazırladığı özel “Resfebe Sergisi” Forum Aydın’da ziyarete açık olacak. Harf, sayı ve resimlerden oluşan çalışmaları ile ziyaretçilerine “bilmece çözer gibi sergi gezme” imkanı verecek bu özel sergi, her yaştan sanatseverin beğenisine sunuluyor.


Harf, sayı ve resimlerin bir arada kullanılarak bir kelimeyi bulmaya dayanan zeka oyunu anlamına gelen Resfebe, “resim” ve “alfabe” kelimelerinin birleşmesiyle ortaya çıkıyor. Resfebe oyunları, zeka gelişiminde önemli bir yere sahip olmasıyla biliniyor.




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