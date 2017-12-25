Resfebe’nin sırrı Forum Aydın’da çözülüyor

29-31 Aralık 2017 tarihleri arasında Aydın Özel Değişim Koleji öğrencilerinin hazırladığı özel “Resfebe Sergisi” Forum Aydın’da ziyarete açık olacak. Harf, sayı ve resimlerden oluşan çalışmaları ile ziyaretçilerine “bilmece çözer gibi sergi gezme” imkanı verecek bu özel sergi, her yaştan sanatseverin beğenisine sunuluyor.

Harf, sayı ve resimlerin bir arada kullanılarak bir kelimeyi bulmaya dayanan zeka oyunu anlamına gelen Resfebe, “resim” ve “alfabe” kelimelerinin birleşmesiyle ortaya çıkıyor. Resfebe oyunları, zeka gelişiminde önemli bir yere sahip olmasıyla biliniyor.