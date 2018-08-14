Resul Dindar, Didim Belediyespor için söyleyecek

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Didim Belediyespor’a katkı amaçlı Resul Dindar konseri düzenlenecek. 18 Ağustos Cumartesi günü saat 21.00’de Kent Meydanında düzenlenecek konser öncesinde kulüp yönetimince bilet satışları yapılmaya başlandı. Bu yıl yeni yönetim ve kadroyla hedefini yüksek tutan mavi beyazlı ekip, konser satışından elde edilecek geliri kulübün masrafları için kullanacak.

Kulüp Başkanı Levent Ataş, bilet fiyatının 20 TL olduğunu ve tüm geliri Didim Belediyespor’a kalacağını belirterek, tüm Didimlilere ve duyarlı işadamlarını kulübe destek vermeye davet etti.