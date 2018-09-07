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07 Eylül 2018 14:16

Rezidans inşaatındaki yangın kontrol altına alındı

Aydın’ın Efeler ilçesindeki rezidans inşaatındaki malzeme deposunda çıkan yangın itfaiyenin büyük çabası ile kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Rezidans inşaatındaki yangın kontrol altına alındı

07 Eylül 2018 14:16


Edinilen bilgiye göre, Efeler ilçesi Balıkköy Mahallesinde devam eden bir rezidansın malzeme deposu olarak kullanılan bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İnşaatta kullanılan kimyasal malzemelerin tutuşması sonucu başlayan yangından çıkan dumanlar kısa sürede kentin üzerini kapladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aydın Büyükşehir itfaiye ekiplerinin yangına bir saat süren müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. İtfaiye ekipleri zaman zaman zor anlar yaşarken, dumandan etkilenen iki işçi ambulansta tedavi edildi. bir işçi ise ambulansla Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Yangın sonrası inşaat malzemeleri kullanılmaz hale gelirken, yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.




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