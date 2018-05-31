Romanlar 7. geleneksel Ramazan iftarında buluştu

Geleneksel Ramazan İftarı yüzlerce Roman vatandaşı bir araya getirdi.

Aydın’da Roman vatandaşların çoğunlukta olduğu Ilıcabaşı Mahallesinde 2012 yılında İrfan Yanar, Hüseyin Sinan ve Ali Bay’ın önderliğinde hayırseverler ve mahalle sakinlerinin desteğiyle başlatılan ve geleneksel hale getirilen Ramazan ayı iftarı bu yıl da geniş bir katılımla yapıldı.

Mahalle sakinlerinden İrfan Yanar ve Ali Bay ile Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Aydın Şube Başkanı Hüseyin Sinan ’ın öncülük ettiği 7. Geleneksel Ramazan Buluşmasına çeşitli sivil toplum örgütleri de destek verdi. Ilıcabaşı Mahallesi Doğu Gazi Bulvarında gerçekleşen etkinlikte caddeye kurulan iftar sofrasında bir araya gelen yüzlerce Roman, birlikte oruçlarını açarak Ramazan ayının bereketi ve manevi hazzını yaşadı.

Ramazan ayı buluşmasına destek veren tüm kişi ve sivil toplum örgütlerine teşekkür eden İrfan Yanar, “Ramazan coşkusunu tüm millet olarak paylaşmak için geleneksel olarak 7’ncisini düzenlediğimiz Ramazan ayı buluşması bizleri bir araya getirdi. Bu iftar programı, mahalle sakinlerimizin katkılarıyla gerçekleşen bir etkinliktir. Herhangi bir parti, dernek, vakıf veya grup adına düzenlenen bir organizasyon değildir. Her kesimden sivil toplum kuruluşları ile hayırseverlerin katkılarıyla ve de Ilıcabaşı Mahallesi sakinlerinin gayret ve fedakarlıklarıyla düzenlediğimiz bu buluşma geleneksel hale geldi. Buradaki amacımız birlik, beraberlik, kaynaşma, Ramazan coşku ve bereketini hep beraber yaşamaktır. Bu yıl geleneksel Ramazan iftarımız 600 kişiyi buluşturdu. Önümüzdeki yıllarda bu sayıyı daha artırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.