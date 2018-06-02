Romanlar örüyor, sahiller güzelleşiyor

Aydın’ın Efeler ilçesi Ilıcabaşı Mahallesi’nde yaşayan roman vatandaşların ördükleri sepetler, sandalyeler, şemsiyeler ve alçıdan ürettikleri el ürünü biblolar ve hediyelik eşyalar, Türkiye’nin sahil beldelerini güzelleştiriyor, Turizme renk katıyor. Roman vatandaşlar, turizm sezonunun başlaması ile turistik merkezlerdeki işletmelerden aldıkları siparişleri hazırlayıp, Bodrum’dan Antalya’ya, Kuşadası’ndan Marmaris’e turizm beldelerinin ihtiyaçlarına cevap veriyor. Turizme hizmet eden roman vatandaşlar aynı zamanda aile bütçelerine gelir sağlıyor.

Aydın Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Abdül Aydeniz Ilıcabaşı Mahallesinde 2 bin 500 roman vatandaşın yaşadığını belirterek, Aydın’da sepetçilik ve mandrel boncuk yapımının devamı için dernek olarak diğer kurumlarla birlikte çalışma yaptıklarını aktardı. Aydeniz, roman vatandaşların çalışkan birer birey olarak ülkesine hizmet etmeye gayret gösterdiklerini ifade ederek, “Burada ailelerimizin % 90’ını sepetçilikle geçinmekte. Yaptığımız ürünleri Türkiye’nin bütün sahil bölgelerine ve yurt içindeki diğer bölgelere göndermekteyiz. Plajlardaki şemsiyeler, sahil kesimindeki evlerin bahçesini süsleyen heykeller ve boncuk sanatlarımızla ilgi ürünler tamamıyla roman vatandaşlarımız tarafından imal edilmektedir. Şu an mahallemizde 650 haneden 30 tanesi sepetçilik mesleklerine devam etmekteler. 30 aile tamamen sepetçilikle geçimlerini sağlamaktadır” diye konuştu.