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28 Şubat 2018 11:37

“Ruh Öküzüm Bebek” adlı tiyatro oyunu Germenciklilerle buluşacak

Germencik Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü’nün tiyatro etkinlikleri kapsamında daha önce sergilenen “Ruh Öküzüm” adlı tiyatro oyunun devamı niteliğinde olan “Ruh Öküzüm Bebek” adlı tiyatro oyunu ücretsiz olarak 2 Mart 2018 Cuma akşamı saat 20.

“Ruh Öküzüm Bebek” adlı tiyatro oyunu Germenciklilerle buluşacak

28 Şubat 2018 11:37

00’da Germencik Belediyesi Konferans salonunda seyircisi ile buluşacak.


Güldür Güldür adlı komedi programında Şükran karakteriyle beğeni toplayan Tuğçe Karabayır ile Yetenek Sizsiniz Finalisti Erkan Karadeniz tarafından 2 perde de gösterime sunulacak olan ve ilk gösterimde büyük ilgi gören “Ruh Öküzüm” ikinci serisinde merakla beklenilmeye başladı. Erkan Karadeniz’in yazıp yönettiği, Tuğçe Karabayır ile birlikte sahneledikleri “Ruh Öküzüm Bebek” adlı tiyatroda evli bir çiftin hikâyesi mizahi bir tarzda anlatılıyor.


Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın; “Günlük hayatta karşımıza çıkabilecek ve kendi yaşamınıza ait kesitler bulabileceğiniz bol kahkahalı keyifli dakikalar geçireceğiniz ücretsiz tiyatro etkinliğimize tüm halkımız davetlidir” dedi.


2 Mart 2018 Cuma akşamı saat 20.00’da Germencik Belediyesi Konferans salonunda gerçekleşecek olan tiyatro için ücretsiz biletler Germencik Türk Kültür Evi Kültür Kafe, Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Ortaklar Zabıta Amirliğinden temin edilebilecek.




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