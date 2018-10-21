Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen RunAydın etkinliği Kuşadası'nda gerçekleştirildi. Kuşadası İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı'nda Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun verdiği startla başlayan etkinliğe, 14'ü yabancı yaklaşık 500 sporcu katıldı.

Kuşadalıların yanısıra yerli ve yabancı turistlerin de büyük ilgi gösterdiği RunAydın etkinliğinde 5 kilometre yarışında erkeklerde birinci Etiyopyalı Fetene Alemu Regasa, ikinci Resul Çevik, üçüncü Etiyopyalı Argachew Assefa Tola, kadınlarda birinci Raime Yekin, ikinci Fatma Demir, üçüncü ise Demet Dinç oldu. 10 kilometre yarışında ise erkeklerde birinciliği Kenyalı Sang Benard Cheruiyot, ikinciliği Etiyopyalı Getaye Gelaw, üçüncülüğü Kenyalı Hillary Kiptum Maiyo, kadınlarda birinciliği Kenyalı Agnes Jebet Tirop, ikinciliği aynı ülkeden Christine Moraa Oigo, üçüncülüğü de Yayla Kılıç ulaştı.

RunAydın etkinliği kapsamında 10 kilometre kategorisinde birinciye 5 bin, ikinciye 4 bin, üçüncüye 3 bin lira, 5 kilometre kategorisinde ise birinciye 4 bin, ikinciye 3 bin, üçüncüye ise 2 bin lira para ödülü verildi.

-Çerçioğlu makarna partisine katıldı

Bu arada, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu RunAydın etkinliği için İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı'nda düzenlenen makarna partisine kalıdı. Aydın Büyükşehir Belediye bandosu ve Eskaza grubunun konser verdiği makarna partisinde renkli görüntüler oluştu, vatandaşlar Çerçioğlu ile bol bol fotoğraf çektirdi.