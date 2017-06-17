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17 Haziran 2017 14:46

Rusya fuarına Aydın Büyükşehir Belediyesi damga vurdu

Rusya’nın başkenti Moskova Krasnaya Presnya Parkı’nda gerçekleşen Turizm fuarında Aydın’ı temsil eden Büyükşehir Belediyesi Aydın’ın yerel ürünlerini ve tanıtımını başarıyla yapıyor.

Rusya fuarına Aydın Büyükşehir Belediyesi damga vurdu

17 Haziran 2017 14:46


Sağlıktan eğitime, sosyal belediyecilikten turizme, yerel ürünlerden tarihi projelere kadar birçok alanda dev yatırımlar ve hizmet üreten Büyükşehir Belediyesi, Moskova’da Aydın’ı başarıyla temsil ediyor.


Her yerde olduğu gibi Rusya’da da en yoğun ilgiyi Aydın Büyükşehir Belediyesi standı gördü. Ruslar, yerli ve yabancı turistler Büyükşehir standına yoğun ilgi gösterirken Aydın ürünlerinin tadına da baktılar. Ziyaretçilere ayrıca Aydın’la ilgili tanıtım broşürleri ve çeşitli materyaller sunuldu.


Aydın’ın tanıtılması, Didim ve Kuşadası Turizmini canlandırmak içinde büyük önem taşıyan fuarda Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetleri de anlatılıyor. Rusya Türkiye Fuarında, Aydın’ın bölgesel değerleri ve turizm zenginlikleri de sergilenecek. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi, düzenleyeceği renkli etkinliklerle kentimizin tanıtımını yapacak.


Aydın’ın tanıtımına büyük önem veren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Rusya’da gerçekleşen fuar ile birlikte, Rusya’dan Aydın’a turist sayısında da önemli bir artış beklediklerini ifade etti.




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