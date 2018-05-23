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23 Mayıs 2018 17:02

Sadettin Öğretmen son yolculuğuna uğurlandı

Aydın’ın Köşk ilçesine bağlı Ilıdağ köyünün ilk öğretmeni olan ve Ülkücü camianın da hocası olarak bilinen Sadettin Erdoğan son yolculuğuna uğurlandı.

Sadettin Öğretmen son yolculuğuna uğurlandı

23 Mayıs 2018 17:02


Aydın Ülkü Ocaklarının kurucularından olan 88 yaşındaki emekli öğretmen Sadettin Erdoğan hayatını kaybetti. Efeler Bey Camisi’nde öğle vakti düzenlenen cenaze töreninde taziyeleri Erdoğan’ın oğlu Selami Erdoğan, damadı ve torunları kabul etti.


Cenaze törenine AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, Milletvekili Deniz Depboylu, İYİ Parti İl Başkanı Recep Taner, Ülkü Ocakları İl Başkanı Emre Özbey, Aydın Şoförler Otomobilciler Odası Başkanı Semih Özmeriç ile çok sayıda vatandaş katıldı.


Cenazeye siyasilerin yanı sıra Sadettin Öğretmen’in 1948-1950 yıllarında ilk öğretmeni olduğu Ilıdağ köyünün sakinleri de yoğun ilgi gösterdi. Öğretmenin cenaze namazını Ilıdağlı imam Muhammet Kurt kıldırdı. Kılınan cenaze namazının ardından Erdoğan’ın cenazesi, Efeler Kemer Mezarlığında toprağa verildi.




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