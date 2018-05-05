Sağanak yağış kazaya neden oldu; 1 yaralı

Şarampole devrilen otomobilde sıkışan yaralı sürücü, yarım saat süren çalışmalarının ardından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Nazilli’ye bağlı Hasköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; aniden bastıran sağanak yağış sırasında bir otomobilin şarampole devrildiği ihbarı üzerine harekete geçen 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri köy yolunda sağanak yağmur altında 15 dakika süren aramanın ardından kaza yapan şahsa ulaştı. Şarampolde ters halde hurdaya dönmüş 09 PT 622 plakalı otomobilin içerisinde sıkışan sürücü A.Y., ekiplerin çalışması neticesinde kurtarıldı. Vücudunun değişik yerlerinde kırıklar olduğu öğrenilen sürücü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ağır yaralı halde Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen A.Y.’nin görgü tanıkları ve olay yerine gelen vatandaşların ifadesine göre Ocaklı Mahallesinde ikamet ettiği ve Hasköy Mahallesinden evine dönmek üzere yola çıktığı sırada aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle yolun kayganlaşması ve görüş açısının düşmesi sonucu kaza yapmış olabileceği iddia edildi. Jandarma ekipleri olay yerini güvenlik altına aldıktan sonra inceleme başlattı. Kazanın ardından itfaiye ekipleri, başka yaralıların olma ihtimaline karşı kazanın olduğu ormanlık alanda arama yaptı.