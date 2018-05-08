Sağlık için merdivenler renklendirilip güzelleştirdiler

Yapılan çalışmalar sonunda güzelleşen merdivenleri kullananların arttığı belirtildi.

Adnan Menderes Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümü 3. sınıf öğrencileri Ferdi Aydemir, Muhammed Kaleli, Orhan Kaçar, Tayfun Aydın ve Cem Akdulum her geçen gün artan obeziteye dikkat çekmek için proje başlattı. Hareketliliği arttırmak ve insanların daha güzel alanlarda daha fazla yürümesini sağlamak amacıyla sosyal sorumluluk dersi kapsamında proje başlatan gençler tüm merdivenleri renklendirdiler. Doç. Dr. İçten Duygu Çallı’nın koordinatörlüğünde gerçekleştirilen ’Sağlık Olsun’ adlı projeyle üniversite merdivenleri renklendirilip hareketin ve merdiven çıkmanın yararları okulda anlatıldı.

Projenin tamamlanmasının ardından üniversitede gün sonu yapılan sayımlara göre merdiven kullanımı yüzde 35’ten yüzde 80’e çıktığı belirtildi.