Diğer
Kategoriler
08 Mayıs 2018 09:40

Sağlık için merdivenler renklendirilip güzelleştirdiler

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’ndeki bir grup öğrenci “Sağlık Olsun” adıyla başlattıkları sosyal sorumluluk projesi ile okuldaki ve yürüyüş alanlarındaki merdivenleri renklendirip güzelleştirdiler.

Sağlık için merdivenler renklendirilip güzelleştirdiler

08 Mayıs 2018 09:40

Yapılan çalışmalar sonunda güzelleşen merdivenleri kullananların arttığı belirtildi.


Adnan Menderes Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümü 3. sınıf öğrencileri Ferdi Aydemir, Muhammed Kaleli, Orhan Kaçar, Tayfun Aydın ve Cem Akdulum her geçen gün artan obeziteye dikkat çekmek için proje başlattı. Hareketliliği arttırmak ve insanların daha güzel alanlarda daha fazla yürümesini sağlamak amacıyla sosyal sorumluluk dersi kapsamında proje başlatan gençler tüm merdivenleri renklendirdiler. Doç. Dr. İçten Duygu Çallı’nın koordinatörlüğünde gerçekleştirilen ’Sağlık Olsun’ adlı projeyle üniversite merdivenleri renklendirilip hareketin ve merdiven çıkmanın yararları okulda anlatıldı.


Projenin tamamlanmasının ardından üniversitede gün sonu yapılan sayımlara göre merdiven kullanımı yüzde 35’ten yüzde 80’e çıktığı belirtildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
27
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç