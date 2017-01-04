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04 Ocak 2017 09:31

Sağlık kurulu çalışanlarına teşekkür belgesi

Sağlık kurulu çalışanlarına teşekkür belgesi

04 Ocak 2017 09:31

Aydın Kamı Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, başarılı çalışmalar sergileyen Nazilli Devlet Hastanesi Sağlık Kurulu görevlilerini onurlandırdı.

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Aydın ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı Nazilli Devlet Hastanesi Sağlık Kurulu çalışanlarına başarılı çalışmaları nedeni ile Hastane Yöneticisi ve Başhekimi Op. Dr. Şafak Çalışkan tarafından ‘Teşekkür Belgesi’ sunuldu.

Nazilli Devlet Hastanesi Yöneticisi ve Başhekimi Op. Dr. Şafak Çalışkan, “Hastanemiz bünyesinde bulunan Sağlık Kurulumuzda görevli 7 arkadaşımız büyük bir özveri ile çalışmalarını sürdürerek bölgemiz hastalarına hizmet etmektedirler. Bu arkadaşlarımızın görevlerinde gösterdikleri üstün gayret ve sağlık hizmetlerine değerli katkılarından dolayı teşekkür eder başarılarının devamını dilerim” dedi.
Başhekimlik makamında düzenlenen Teşekkür Belgesi sunumunda Hastane Başhekim yardımcıları Uzm. Dr. Cem Ünde, Dr. Ferah Arslan, İdari ve Mali İşler Müdürü Hasan Küçüköner’de hazır bulundu.



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