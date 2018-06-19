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19 Haziran 2018 15:18

Sağlık Müdüründen otobüste fenalaşan yaşlı kadına can kurtaran müdahale

Aydın’ın Efeler ilçesinde, seyahat ettiği halk otobüsünde fenalaşan yaşlı kadına, ilk müdahaleyi Aydın İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz yaptı.

Sağlık Müdüründen otobüste fenalaşan yaşlı kadına can kurtaran müdahale

19 Haziran 2018 15:18

Yavuzyılmaz’ın müdahale ettiği hastayı otobüs içinden kucaklayarak sedyeye taşıması büyük takdir topladı.



Efeler ilçesine bağlı Umurlu Mahallesinde yapımı tamamlanan 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun açılışının yapıldığı sırada Efeler-Nazilli seferini yapan 302 Nolu Aydın Büyükşehir Belediyesi yolcu otobüsü yol kenarında bulunan 112 istasyonuna yanaştı. Otobüs içinde fenalaşan ve tansiyonun düştüğü belirlenen 66 yaşındaki Sevgi Çevik’e ilk müdahale Umurlu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu önünde yapıldı.


Açılış için orada bulunan Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz da, hasta kadına ilk müdahaleyi yapan ekip içerisinde yer aldı. Otobüs içinde yaşlı kadına ilk müdahaleyi yapan Müdür Yavuzyılmaz, kadını kucaklayıp sedyeye taşıdı. Ambulans görevlileri tarafından Sevgi Çevik, Atatürk Devlet Hastanesi ‘ne kaldırıldı. Müşahede altına alınan hasta kadının durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.


Olay anındaki ilk yardım müdahalesiyle yaşlı kadının hayatını kurtaran İl Sağlık Müdürü Yavuzyılmaz, çevredeki vatandaşlardan büyük takdir topladı.




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