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16 Haziran 2017 09:19

Sağlıkçılar için unvan değişikliği sınavı başvuru süresi uzatıldı

Sağlık-Sen Aydın Şube Başkanı A.

Sağlıkçılar için unvan değişikliği sınavı başvuru süresi uzatıldı

16 Haziran 2017 09:19

Baki Karaer, Sağlık-Sen’in ısrarlı girişimleri sonucu Sağlık Bakanlığının 6 bin 400 kadro için açtığı unvan değişikliği sınavı başvuru süresinin 30 Haziran’a kadar uzatıldığını açıkladı.



Sağlık-Sen’in girişimleri ve ısrarlı takibi sonucu Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri ve Teknik Hizmetler Sınıfına atanabilecek kadrolara, unvan değişikliği sınavı için toplamda 6 bin 400 kadroda unvan değişikliği sınavı duyurusunu yayınlamıştı. Duyuruda sınav başvurularının 9 Haziran - 16 Haziran 2017 tarihleri arasında www.yhgm.saglik.gov.tr adresinden yapılabileceği ilan edilmişti.



Sağlık-Sen’in girişimleri sonucu sağlık ve sosyal güvenlik çalışanlarının sınava müracaat edebilmeleri için başvuru süresinin uzatıldığını belirten Sağlık-Sen Aydın Şube Başkanı Baki Karaer, “Sendikamız Sağlık-Sen’in girişimleri ve ısrarlı takibi sonucu Sağlık Bakanlığı, unvan değişikliği sınavı duyurusunun ardından talebimiz üzerine sınavın başvuru süresi 30 Haziran 2017 tarihine kadar uzatıldı. Böylelikle, haziran ayı içerisinde yapılan final sınavlarında başarılı olan çalışanlarımız unvan değişikliği sınavına başvurabilecekler. Tüm çalışanlarımıza hayırlı olsun” dedi.




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