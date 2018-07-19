Baki Karaer, sağlıkçılara yıpranma payı ve 3600 ek gösterge konularının çözülmeyi beklediğini kaydetti.

24 Haziran sonrası Türkiye’nin yepyeni bir sistemle tanıştığını ve bunun günlük yaşama da yansıyacağını ifade eden Sağlık-Sen Şube Başkanı Baki Karaer, "Yedi düvele inat millet yeni bir sistemi bu ülkeye getirdi, istikrar devam ediyor. İnşallah önümüzdeki dönemde sistemin yeniden kurgulanmasıyla beraber, yeni cumhurbaşkanlığı sisteminin kurgusuyla birlikte bakanlıklardaki hantal bürokratik yapının ortaya kaldırılmasıyla birlikte, bu üzerimizdeki ağır yükün kaldırılmasıyla beraber inşallah kendimizi de güncellemek kaydıyla önümüzdeki süreçte sorunların çözümüne hep beraber katkı sunacağız. Sağlık çalışanlarımızın, sosyal hizmet çalışanlarımızın hak ettikleri kazanımları inşallah önümüzdeki günlerde sizlerin desteğiyle hep beraber sağlayacağız ve elde edeceğiz" diye konuştu.

“Yıpranma Payı ve 3600 Ek Gösterge Konusu Çözülmeyi Bekliyor”

Baki Karaer, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının 4 yıldır vaat edilen ancak hala çözülemeyen yıpranma payı meselesinin yeni dönemdeki ilk icraatlardan birisi olmasını ve biz an önce çözüme kavuşturulmasını beklediğine dikkat çekti. Sağlık-Sen’in yıpranma payının geçmişe dönük olarak da verilmesi için mücadele verdiğini belirten Karaer, 3600 ek gösterge meselesinin de çözülmeyi beklediğinin altını çizerek; “Öğretmenlere, hemşirelere, polislere ve din görevlilerine 3600 ek gösterge verilmesi konusunu birileri hep tersinden okudu. Birileri bunu başarısız göstermek adına, cümleler kurdu. Biz diyoruz ki yıllardan beridir verilen bir mücadele var. Memur Sen her platformda 3600 ek göstergeyi ifade ediyor. Biz sağlık çalışanları da 3600 ek göstergeyi istiyoruz, eğitimciler de polisler de istiyor. Bu çok önemli bir aşama. Önemli bir başlangıç. Bu konu masaya getirildiğinde tüm memurları kapsayacak şekilde, ne şekilde yapılması gerekiyorsa bu mücadeleyi mutlaka sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.