Sağlıkçılardan açıklanan ekonomik politikaya tam destek

Baki Karaer, ekonomi politikasına yönelik açıklanan yol haritasını önemsediklerini ve desteklediklerini belirterek; “Bizi diz çöktürmeye çalışanlara karşı birlik ve beraberlik içerisinde galip geleceğiz” dedi.

ABD ile ilişkilerde yaşanan gerginlik ve dolardaki artışın yanı sıra açıklanan ekonomi politikasının yol haritasını değerlendiren Sağlık-Sen Şube Başkanı Baki Karaer, “Açıklanan paketi önemsiyor ve destekliyoruz. 15 Temmuz’da istediklerini elde edemeyenler, şimdi ekonomik kriz ile bunu gerçekleştirmek istiyorlar. Açıklanan yol haritasındaki kararlılık, milletimizin birlik ve beraberliği ülkemiz üzerinde oynanan oyunları bozacaktır. 15 Temmuz’da oynanan oyunun farkındaydık. 15 Temmuz’da başarılı olamayanların ülkemiz üzerinde oyun kurmaya devam edeceklerini de biliyorduk. Bu sebeple o zaman, ‘meydan nöbetlerimiz bitiyor, ama asıl nöbetlerimiz şimdi başlıyor. Daha çok çalışmak, daha çok kenetlenmek ve bu ülkenin geleceğine darbe vurmak isteyenlere karşı ortak hareket etmek, bir ve beraber olmamız gerekiyor’ demiştik. Bu sürecin de başarıyla atlatılacağını ve kazananın ülkemiz olacağına inanıyorum” diye konuştu.

“Birlik ve beraberlik içerisinde olmalıyız”

Türkiye’yi dize getirmek isteyen işbirlikçilerin 15 Temmuz’da yapamadıklarını şimdi de ekonomi üzerinden gerçekleştirmek istediklerine işaret eden Karaer, “Bu süreci aşmak için açıklanan tedbirleri önemsiyor ve destekliyoruz. Sağlık-Sen ailesi olarak sonuna kadar devletimizin yanındayız, ülkemizin yanındayız. Bu ülkeye diz çöktürmek, ekonomik kriz çıkartarak istediklerini elde etmek isteyenlere karşı birlik ve beraberlik içinde olmalıyız. Bu dalgalanmalar iktidarın dik ve güçlü durması, bu ülkede yaşayan herkesin de bunun bir oyun olduğunun farkında olarak hükümetin yanında olmasıyla aşılacaktır” şeklinde konuştu.