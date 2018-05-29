“Sağlıklı Tayfa, Rafadan Tayfa” gösterisi ilgiyle izlendi

Sağlık Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yıl hayata geçirilen, proje “Sağlıklı Tayfa, Rafadan Tayfa” müzikali Aydın Forum AVM’de sahnelendi. Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü Tarafından, “Obezite ile mücadele kapsamında, çocuk ve gençlere yönelik sağlıklı yaşamın önemi konularında farkındalığın artırılması teması ile geçtiğimiz yıl Türkiye genelinde hayata geçirilen proje “Sağlıklı Tayfa, Rafadan Tayfa” müzikali bu yılda etkinlik ve gösterilerine devam ediyor.

Aydın Forum AVM de İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz’ın da katılımıyla Aydın’daki çocuklara ve vatandaşlara "Sağlıklı Tayfa, Rafadan Tayfa" müzikal özel gösterimi gerçekleştirildi. Yoğun katılımın olduğu etkinlikte, “Sağlıklı Tayfa Rafadan Tayfa” gösterisi öncesi çocuklarla interaktif oyunlar oynandı. “Sağlıklı Tayfa Rafadan Tayfa” çocuklara ağız ve diş sağlığı, sağlıklı beslenme, el hijyeni, fiziksel aktivite, çevreyi koruma ve teknoloji bağımlılığı ile ilgili mesaj içeren oyunlar sergilendi.

Etkinlikte İl Sağlık Müdürlüğü tarafından stand açılarak, etkinliğe katılan çocuklara sağlık çocuk dergisi, ağız ve diş sağlığı seti, kalem seti, balon, şapka ve broşür dağıtıldı.