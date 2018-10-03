Kuşadası ilçesinde yaşayan ve geçirdiği kalp krizi sonucu Aydın'a sevk edilen 70 yaşındaki Aysel Elcik, tıkalı olan şah damarına takılan stent ile hayata tutundu.

Kardiyoloji Uzmanı Dr. İlker Bayrak öncülüğünde Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr Kerem Yay ve Kardiyoloji Uzmanı Dr ibrahim Kocaoğlu'nun birlikte gerçekleştirdiği operasyon ile hastanın kapalı olan şah damarı stent ile açıldı.

Kardiyoloji Uzmanı Dr. İlker Bayrak; “Hasta, dış merkez tarafından baş dönmesi ve bayılma şikayeti ile bize gönderildi. Yapılan doppler görüntülemesinde karotis (şah damarı) arterinde tıkanıklık saptayınca hastayı anjiyo laboratuvarına aldık. Yapılan anjiyo sırasında sol karotis arterinde tıkanıklık saptanınca stent yöntemi ile hastanın damarını açtık. Şikayetleri giderilen hasta 24 saat sonra taburcu edildi” dedi.

Beyin damarlarında gelişen tıkanıklığın ölüme neden olabileceğine dikkat çeken Uzm Dr İlker Bayrak, bazı vakalarda stent tedavisinin avantaj sağladığını söyledi. Bayrak, “Özellikle ileri yaşlarda olan veya açık şah damarı ameliyatı yapılması uygun olmayan, anestezi alması riskli olan hastalarda carotid stent takarak tıkanıklığı açabiliyoruz. Biz, bu hastaları kanlı açık ameliyat yöntemi uygulamadan, dikişsiz, sağlıklı olarak taburcu ediyoruz” dedi.

İşlem sonrası sağlığına kavuşan Aysel Elcik ise, “Felç olurum diye çok korkmuştum. Doktor İlker Bey ve ekibine sağlıma kavuşmamda yardımcı oldukları için çok teşekkür ederim” dedi.