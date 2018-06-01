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01 Haziran 2018 17:05

Sahil Güvenlik İstihbarat Koordinasyon Kurulu Aydın’da toplandı

AYDIN (İHA) – Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığınca, Aydın’da Sahil Güvenlik İstihbarat Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Sahil Güvenlik İstihbarat Koordinasyon Kurulu Aydın’da toplandı

01 Haziran 2018 17:05


Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığınca, Aydın Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat başkanlığında il sınırları içerisinde mevcut veya muhtemel kaçakçılık olaylarına ait bilgilerin aktarılması ve görevlerin icrasında işbirliğinin sağlanması maksadıyla ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla Sahil Güvenlik İstihbarat Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.


Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda uyuşturucu, terör, kaçakçılık, yasa dışı avcılık, deniz kirliliği ve turizm gibi ana başlıklar altında konular görüşüldü. Özellikle yaklaşan turizm sezonu öncesi vatandaşların huzur ve refahı için alınacak ilave tedbirler gözden geçirildi.




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