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11 Eylül 2017 17:33

Sahil Güvenlik lastik botla denize açılan 49 Suriyeliyi kurtardı

Aydın’ın Didim ilçesinde, Yunan adalarına geçebilmek için lastik botla denize açılan 29’u çocuk 49 Suriye uyruklu göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik lastik botla denize açılan 49 Suriyeliyi kurtardı

11 Eylül 2017 17:33


Edinilen bilgiye göre; Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığınca göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında gece saat 02.30 sıralarında Didim Tekağaç Burnu önlerinde lastik bot içerisinde bir grup göçmen tespit edildi. Göçmenlerin bulunduğu lastik bot durdurularak içerisindeki 10’u erkek, 10’u kadın ve 29’u çocuk olmak üzere 49 Suriye uyruklu göçmen kurtarıldı.


Didim Gümrük İskelesi’nden karaya çıkartılan Suriyeli göçmenlerin sağlık kontrolleri yapılarak, yiyecek ve gerekli ihtiyaçları giderildi. Göçmenler işlemleri için emniyet birimlerine teslim edildi.




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