Sahil Güvenlik lastik botla denize açılan 49 Suriyeliyi kurtardı

Edinilen bilgiye göre; Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığınca göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında gece saat 02.30 sıralarında Didim Tekağaç Burnu önlerinde lastik bot içerisinde bir grup göçmen tespit edildi. Göçmenlerin bulunduğu lastik bot durdurularak içerisindeki 10’u erkek, 10’u kadın ve 29’u çocuk olmak üzere 49 Suriye uyruklu göçmen kurtarıldı.

Didim Gümrük İskelesi’nden karaya çıkartılan Suriyeli göçmenlerin sağlık kontrolleri yapılarak, yiyecek ve gerekli ihtiyaçları giderildi. Göçmenler işlemleri için emniyet birimlerine teslim edildi.