Şahnalı Mahallesi 120 yıl sonra yeni bir camiye kavuştu

Efeler ilçesine bağlı Şahnalı Mahallesi’nde 1898 yılında yaptırılan köy camisi, aradan geçen 120 yıl içerisinde eskidi ve ihtiyaçlara cevap veremez hale geldi. Şahnalı köyünde doğup büyüyen hayırsever iş adamları Hüdayi, Tevfik ve Ali Mümtaz Özalp kardeşler, köylerinde yaşanan cami sıkıntısından haberdar olunca harekete geçti.

Eskisi yıkılarak yerine yeniden yaptırılan cami, düzenlenen törenle ibadete açıldı. Caminin açılış törenine Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, Aydın Müftüvekili Zekeriya Çallı, Efeler İlçe Müftüsü Salih Akcan, Şahnalı Mahalle Muhtarı Ünal Yakıcı, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

Şahnalı Camisinin açılışında konuşan İlçe Müftüsü Salih Akcan, Büyükşehir Yasasıyla mahalleye dönüşen köye ilk kez 1898 yılında bir cami yapıldığını hatırlattı. Caminin zamanla eskidiğini ve büyüyen mahallenin ihtiyaçlarına cevap veremez hale geldiğini belirten Akcan, hayırsever Özalp kardeşlerin üstlenmesiyle mahalleye yeni bir cami kazandırıldığını ifade etti. Akcan, 600 bin lira harcanarak inşa ettirilen 400 kişi kapasiteli caminin Şahnalı Mahallesine hayırlı olmasını dileyerek, hayırseverlere teşekkür etti.

Güzel bir eseri hizmete açmanın mutluluğunu yaşadığını kaydeden Vali Köşger ise, caminin yapımını üstlenen hayırsever Özalp ailesine teşekkür etti.

Şahnalı Camisi, İl Müftüvekili Zekeriye Çallı’nın okuduğu duanın ardından Vali Köşger, Başkan Özakcan ve protokol üyeleri tarafından ibadete açıldı.