Diğer
Kategoriler
24 Şubat 2018 08:57

Şahnalı Mahallesi 120 yıl sonra yeni bir camiye kavuştu

Aydın’ın Efeler ilçesine bağlı Şahnalı Mahallesi’nde ihtiyaca cevap veremez hale gelen 120 yıllık cami, hayırsever iş adamları tarafından yeniden yaptırılarak ibadete açıldı.

Şahnalı Mahallesi 120 yıl sonra yeni bir camiye kavuştu

24 Şubat 2018 08:57


Efeler ilçesine bağlı Şahnalı Mahallesi’nde 1898 yılında yaptırılan köy camisi, aradan geçen 120 yıl içerisinde eskidi ve ihtiyaçlara cevap veremez hale geldi. Şahnalı köyünde doğup büyüyen hayırsever iş adamları Hüdayi, Tevfik ve Ali Mümtaz Özalp kardeşler, köylerinde yaşanan cami sıkıntısından haberdar olunca harekete geçti.


Eskisi yıkılarak yerine yeniden yaptırılan cami, düzenlenen törenle ibadete açıldı. Caminin açılış törenine Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, Aydın Müftüvekili Zekeriya Çallı, Efeler İlçe Müftüsü Salih Akcan, Şahnalı Mahalle Muhtarı Ünal Yakıcı, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.


Şahnalı Camisinin açılışında konuşan İlçe Müftüsü Salih Akcan, Büyükşehir Yasasıyla mahalleye dönüşen köye ilk kez 1898 yılında bir cami yapıldığını hatırlattı. Caminin zamanla eskidiğini ve büyüyen mahallenin ihtiyaçlarına cevap veremez hale geldiğini belirten Akcan, hayırsever Özalp kardeşlerin üstlenmesiyle mahalleye yeni bir cami kazandırıldığını ifade etti. Akcan, 600 bin lira harcanarak inşa ettirilen 400 kişi kapasiteli caminin Şahnalı Mahallesine hayırlı olmasını dileyerek, hayırseverlere teşekkür etti.


Güzel bir eseri hizmete açmanın mutluluğunu yaşadığını kaydeden Vali Köşger ise, caminin yapımını üstlenen hayırsever Özalp ailesine teşekkür etti.


Şahnalı Camisi, İl Müftüvekili Zekeriye Çallı’nın okuduğu duanın ardından Vali Köşger, Başkan Özakcan ve protokol üyeleri tarafından ibadete açıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
13
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    Sağnak Yağışlı
    13°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    14°C
  • Çarşamba
    Yağmurlu
    14°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    12°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç